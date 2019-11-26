Путин провел телефонный разговор с Зеленским

Вчера вечером Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским президентом Зеленским.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, инициатором беседы двух глав государств в преддверие саммита "нормандской четверки", который намечен на 9 декабря, стала украинская сторона.

Президенты обсудили проблему газового контракта, продолжение транзита топлива в Европу и поставки его для самой Украины. Затронута была и тема претензий в связи с передачей военных кораблей.

В общем, диалог получился насыщенным. Интересно другое.

А именно то, как пресс-службы глав государств по-разному рассказали об одном и том же событии.

Взять хотя бы историю с возвращенными кораблями, которые уже успели стать притчей во языцех по обе стороны границы. Кремль в своем сообщении говорит о "возвращении судов, задержанных в результате провокации в Керченском проливе". А Киев акцентирует внимание на том, что Зеленский,якобы, потребовал "вернуть оборудование и вооружение, снятые с кораблей".