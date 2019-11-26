Вчера вечером Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским президентом Зеленским.
Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, инициатором беседы двух глав государств в преддверие саммита "нормандской четверки", который намечен на 9 декабря, стала украинская сторона.
Президенты обсудили проблему газового контракта, продолжение транзита топлива в Европу и поставки его для самой Украины. Затронута была и тема претензий в связи с передачей военных кораблей.
В общем, диалог получился насыщенным. Интересно другое.
А именно то, как пресс-службы глав государств по-разному рассказали об одном и том же событии.
Взять хотя бы историю с возвращенными кораблями, которые уже успели стать притчей во языцех по обе стороны границы. Кремль в своем сообщении говорит о "возвращении судов, задержанных в результате провокации в Керченском проливе". А Киев акцентирует внимание на том, что Зеленский,якобы, потребовал "вернуть оборудование и вооружение, снятые с кораблей".
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.