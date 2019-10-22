Путин и Эрдоган приняли "судьбоносные" решения по Сирии

22 октября в Сочи встретились президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры лидеров двух стран длились 6 часов.

Президенты приняли меморандум о взаимопонимании между двумя странами, касающийся ситуации в Сирии.

Так, с 23 октября в зону турецкой операции в Сирии войдет российская военная полиция и сирийские военнослужащие.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что россияне и турки будут совместно патрулировать в 10 км зоне от границы с Турцией.

Эрдоган заявил, что все курдские формирования в Сирии должны отойти не менее, чем за 30 км от границы с Турцией. Территориальную целостность Сирии никто не оспаривает. Об этом также говорится в меморандуме.

Российски президент заявил, что в ходе переговоров с президентом Турции достигнута договоренность о том, что необходимо освободить Сирию от всего военного иностранного присутствия.

Владимир Путин заявил, что Россия и Турция приняли очень важные решения в отношении ситуации на сирийско-турецкой границе.

Фото: twitter. com

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