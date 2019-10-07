Трамп совершил ошибку в Сирии на руку Путину

Дональд Трамп одобрил турецкую военную операцию на севере Сирии, таким образом, убрав буфер между турками и курдами. Они, скорее всего, обрятятся за помощью к Башару Асаду и России.

Агентство Рейтер, со ссылкой на официального представителя Белого дома сообщило, что Соединенные Штаты в понедельник утром довели до сведения командующего курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС), что "американские войска не будут нигде их защищать от нападения Турции".

Чиновник заявил, что американские силы эвакуировали два наблюдательных поста в Тель-Абьяде и Рас-аль-Айне на северо-востоке Сирии, вдоль турецкой границы.

Заметим, что курдские ополченцы из СДС, были самым надежным партнером США в борьбе с Исламским государством* и параллельно с Башаром Асадом на севере Сирии. Однако против СДС была резко настроена Анкара, Турция считает, что основа СДС — группировка ополченцев YPG является филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена ее властями, и, следовательно, является террористической организацией.

По данным The New York Times, чиновники из администрации Белого дома заявили, что Трамп говорил напрямую с президентом Турции по этому вопросу в воскресенье. 100-150 военнослужащих Соединенных Штатов, дислоцированных в этом районе, будут отведены до начала турецкой операции, но они не будут полностью выведены из Сирии.

"Вооруженные силы Соединенных Штатов не будут поддерживать или участвовать в этой операции, а силы Соединенных Штатов, победив" Халифат" ИГИЛ*, больше не будут находиться в непосредственной близости". Курды уже подтвердили информацию. "Американские силы не выполнили свои обязательства и вывели свои силы, расположенные вдоль границы с Турцией", — говорится в заявлении СДС, согласно Politico.

Газета The Guardian называет решение Трампа —геополитической "ошибкой", вызванной накалом внутриполитической борьбы.

В свою очередь Реджеп Эрдоган объявил в субботу в Анкаре членам своей партии, что Турция вскоре предпримет вооруженную операцию в Сирии, проводимую "как воздушными, так и наземными силами". Эта акция может начаться "сегодня или завтра", — отметил он. Согласно DHA, танки и артиллерийские орудия уже развернуты в пограничном городе Акчакал в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции на позициях, которые позволят им вести огонь по Тель-Абьяду.

Целью объявленной операции является создание демилитаризованной зоны в провинции Идлиб на севере Сирии. Турки хотели бы переселить туда часть из 2 миллионов беженцев, нашедших убежище в этой стране. Эти действия курды называют насильственной ассимиляцией.

Как сказал "Правде.Ру" эксперт по Ближнему Востоку Российского совета по международным делам Алексей Хлебников, "сложно представить, что курды не предвидели данный сценарий развития событий, они понимали, что США не будут постоянно их поддерживать".

"Поэтому можно предположить, что курды в данной ситуации будут стремиться как можно быстрее наладить диалог с Москвой и Дамаском", — отметил эксперт. По его словам, Россия будет стараться "выступать в роли брокера", через которого будут вестись переговоры о том, чтобы курды вошли под контроль Дамаска, тем самым, обезопасив себя от турецкого нападения".

По мнению Алексея Хлебникова, если турки действительно решатся на крупномасштабную операцию, это "может значительно подпортить отношения с Россией" и "осложнит дальнейшее разрешение конфликта".

"Как мы знаем, Москва имеет и уже давно поддерживает отношения и контакты с сирийскими курдами. Если будет такой запрос со стороны курдов на посреднические услуги Москвы в деле заключения договора с Дамаском, а в дальнейшем уже и между Дамаском и Турцией по северо-востоку Сирии, то здесь Москва сможет сыграть довольно серьезную роль", — резюмировал Алексей Хлебников.

* ИГИЛ, Исламское государство — запрещенные в России террористические организации.

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