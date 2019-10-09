Госдума приостановит командировки в США из-за инцидента с Юмашевой

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила о том, что нижняя палата парламента временно приостановила командировки депутатов в США. По ее словам, такое решение было принято в связи с недавним инцидентом, который приключился с депутатом Ингой Юмашевой.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что Юмашеву по прибытии на форум "Диалог Форт Росс" провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка. Там ее около часа допрашивал сотрудник ФБР. Этот же сотрудник позднее предложил депутату продолжить общение "в другой, неформальной обстановке". По словам дипломата, таким образом американские власти пытаются сорвать форум "Диалог Форт-Росс".

Кашеварова сообщила, что командировки российских парламентариев продолжаться только после того, как американская сторона принесет официальные извинения и огласят причину задержания Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Согласно решению, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отменил визит в США.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал задержание Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка "циничной провокацией".

Читайте также:

"Коммунисты России" предложили арестовать Шварценеггера