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"Коммунисты России" предложили арестовать Шварценеггера

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Исполнительный секретарь ЦК "Коммунисты России" Сергей Малинкович направил заявление в СК о возбуждении уголовного дела против известного голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. По мнению Малинковича, таким образом Россия должна ответить на задержание башкирского депутата Госдумы Инги Юмашевой в США.

Ранее об инциденте с участием Юмашевой рассказывал российский посол в США Анатолий Антонов. После прибытия депутата Госдумы в Нью-Йорк у неё отобрали документы и провели в специальную комнату, где сотрудник ФБР задавал ей "неприемлемые вопросы". Посольство России в США требовало разъяснить причины пристального внимания к Юмашевой, однако госдеп отказался от объяснений.

"Партия "Коммунисты России" затребовала у Следственного комитета возбудить против Арнольда Шварценеггера уголовное дело за пропаганду наркотиков и применить к нему подписку о невыезде. Наши полицейские должны блокировать западного политика в аэропорту в связи с его инициативой от 2010 года о декриминализации хранения марихуаны. Это будет ответная мера на задержание депутата Госдумы Инги Юмашевой в Нью-Йорке", - заявил Малинкович.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о комментарии спикера Госдумы Вячеслава Володина относительно задержания Инги Юмашевой в США

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Темы инга юмашева сергей малинкович коммунисты россии арнольд шварценеггер следственный комитет
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