Володин посчитал циничной провокацией допрос депутата Госдумы в США

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает поведение американских спецслужб в отношении депутата Инги Юмашевой циничной провокацией.

"Действия Соединенных Штатов - это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательствИ поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию", - сказал он.

Парламентарий добавил, что в США существуют определенные силы, которые хотят обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. "Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения", - подчеркнул Володин.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что Юмашеву по прибытии на форум "Диалог Форт Росс" провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка. Там ее около часа допрашивал сотрудник ФБР. Этот же сотрудник позднее предложил депутату продолжить общение "в другой, неформальной обстановке". По словам дипломата, таким образом американские власти пытаются сорвать форум "Диалог Форт-Росс".

В четверг, 3 октября, дипломаты из России, которые должны были принять участие в двустороннем форуме "Диалог Форт-Росс" в США, не получили американские визы.

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