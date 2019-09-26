Шварценеггер сравнил Трампа с риелтором из Нью-Йорка

Актер Арнольд Шварценеггер сравнил президента США Дональда Трампа с нью-йоркским риелтером. Таким образом он прокомментировал высказывание главы Белого дома о том, что некоторым представительницам конгресса следует вернуться на историческую родину.

"Мне кажется абсурдным даже разбирать его высказывание, ведь это полная чушь: конгрессвумен, которым он "посоветовал вернуться в свои страны", были из иммигрантских семей, но рождены в Америке, поэтому их страна - это как раз Соединенные Штаты", - сказал Шварценеггер.

По его мнению, у президента США есть "дурацкая черта". Она заключается в том, что когда Трамп не может объяснить что-то или чувствует, что проигрывает в противостоянии, то начинает апеллировать к личностям и оскорблять людей. Это связано с недостатком лидерских качеств, неумением понять глубинные причины и реальные механизмы политических процессов, считает экс-губернатор Калифорнии.

"Он ведет себя так, будто он все еще нью-йоркский риелтор Дональд, а не президент Соединенных Штатов", - заключил актер.