Правительство выделит почти 3 млрд на тушение лесных пожаров

Власти перенаправят 1,2 миллиарда рублей из бюджетов 2020 и 2021 годов на закупку техники для тушения природных пожаров в текущем году.

Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Согласно предоставленной российским ведомством информации, в текущем году регионы получат 2,78 миллиарда. Из них почти 1,3 миллиарда — средства, предусмотренные бюджетами 2020 и 2021 годов.