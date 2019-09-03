Власти перенаправят 1,2 миллиарда рублей из бюджетов 2020 и 2021 годов на закупку техники для тушения природных пожаров в текущем году.
Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Согласно предоставленной российским ведомством информации, в текущем году регионы получат 2,78 миллиарда. Из них почти 1,3 миллиарда — средства, предусмотренные бюджетами 2020 и 2021 годов.
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