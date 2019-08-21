"ЕР" приостановит членство депутата, подозревамого в убийстве жены

Партия "Единая Россия" приостановит членство челябинского депутата, которого задержали по подозрению в убийстве жены. Окончательное решение о статусе Азата Зарипова будет принято по итогам судебного разбирательства. Официальное заявление было опубликовано на сайте партии.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о челябинском депутате, который застрелил свою жену. Мужчина вернулся домой с рыбалки и застал жену с другим мужчиной. Примечательно, что депутат был по совместительству охотником, поэтому у него дома имелось охотничье ружье. После скандала мужчина открыл огонь из ружья по сожительнице. От двух выстрелов женщина скончалась.