В Челябинске депутат застрелил жену

Полиция задержала депутата Локомотивного городского округа Челябинска за убийство жены. В региональном управлении СК РФ рассказали, что инцидент произошел в ночь на 21 августа.

Мужчина вернулся домой с рыбалки и застал жену с другим мужчиной. Примечательно, что депутат был по совместительству охотником, поэтому у него дома имелось охотничье ружье. После скандала мужчина открыл огонь из ружья по сожительнице. От двух выстрелов женщина скончалась.