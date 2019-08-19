Володин: дипломаты раздавали методички протестующим в Москве

Сотрудники иностранных посольств участвовали в массовых мероприятиях, состоявшихся в Москве, в их организации и "раздавали методички". Об этом сегодня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, дипломатов вызовут в комиссию ГД по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Она была создана 19 августа и начнет работу в ближайшее время.

На Совете Думы обсудили идею пригласить представителей Deutsche Welle и посольства США, поскольку есть информация, что и Госдеп, и посольства, и СМИ делают все, чтобы вмешаться во внутренние дела нашей страны, отметил Володин.

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев назвал примеры вмешательства, в частности, речь идет о публикации на сайте посольства США точек сбора на акции в Москве, прямые призывы по госканалам к участию в них.

Источник фото: сайт Госдумы

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