Сотрудники иностранных посольств участвовали в массовых мероприятиях, состоявшихся в Москве, в их организации и "раздавали методички". Об этом сегодня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, дипломатов вызовут в комиссию ГД по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Она была создана 19 августа и начнет работу в ближайшее время.
На Совете Думы обсудили идею пригласить представителей Deutsche Welle и посольства США, поскольку есть информация, что и Госдеп, и посольства, и СМИ делают все, чтобы вмешаться во внутренние дела нашей страны, отметил Володин.
Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев назвал примеры вмешательства, в частности, речь идет о публикации на сайте посольства США точек сбора на акции в Москве, прямые призывы по госканалам к участию в них.
Источник фото: сайт Госдумы
Читайте также:
ГД будет приглашать на заседания иностранных журналистов и дипломатов
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.