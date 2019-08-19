Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России будет приглашать на свои заседания зарубежных журналистов и дипломатов.
Как заявил сегодня спикер Вячеслав Володин, речь идет о тех, кто призывал к нарушению законов РФ, в частности, к участию в несогласованных митингах.
"Это касается посольств, которые размещали информацию, работников посольств, которые участвовали в массовых мероприятиях, в организации", - сказал он.
Напомним, решение о создании комиссии принято в понедельник. В нее вошли 12 человек.
Ранее стало известно, что временная комиссия Совфеда по защите суверенитета обнаружила признаки вмешательства США в выборы в Могсордуму.
Как рассказал ее глава Андрей Климов, это понятно на примере недобросовестного освещения событий в Москве "со стороны органов государственной пропаганды ряда стран", в неприемлемых действиях некоторых дипломатов, в участии в протестах людей, проходивших подготовку за рубежом и получавших оттуда деньги.
Источник фото: сайт Госдумы
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