Мэра Димитровграда будут выбирать из семи кандидатов

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Димитровграда (Ульяновская область) определила претендентов на этот пост.

Всего их семеро: и.о. главы города Богдан Павленко, руководитель аппарата мэрии Александр Малюгин, замглавы Димитровграда Николай Галактионов, депутат областного Заксобрания Матвей Володарский, консультант ПФР Евгений Соловьев, пенсионер МВД Сергей Терентьев, педагог Елена Зорова.

Заседание гордумы, в ходе которого изберут мэра, состоится 20 августа. Процедура будет представлять собой тайное голосование.

Напомним, обрести мэра второй по величине город региона не может с осени прошлого года. В начале 2019-го на этот пост избрали Павла Архипова, однако губернатор Сергей Морозов через суд добился отмены данного решения.

Месяц назад и.о. главы назначили коммуниста Богдана Павленко.

Источник фото: Правда.ру

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