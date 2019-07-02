Заседание конкурсной комиссии по выдвижению кандидатур на должность главы Димитровграда (Ульяновская область), назначенное на сегодняшний день, сорвалось. Причина не меняется - на него не пришли представители региональной власти.
Во вторник глава облправительства Александр Смекалин отказался гарантировать гордуме участие своих подчиненных в заседании. Это объяснялось тем, что при назначении даты не учитывалась возможность участия в мероприятии каждого из чиновников.
Это уже третья попытка отобрать кандидатов на должность мэра. Дата нового заседания пока не назначена.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области создадут специальный штаб для решения в ручном режиме вопросов жизнеобеспечения Димитровграда. Соответствующее поручение дал глава региона Сергей Морозов.
Напомним, в начале текущего года главой Димитровграда избрали Павла Архипова, однако губернатор через суд добился отмены этого решения.
Источник превью: сайт мэрии Димитровграда
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