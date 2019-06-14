В Ульяновской области вновь отменено заседание по отбору кандидатов на должность главы Димитровграда. Конкурсная комиссия опять не смогла собраться.
До этого заседание было сорвано 7 июня из-за неявки представителей правительства региона. Сегодня на мероприятие не пришли члены комиссии, назначенные губернатором, в основном по причинам, связанным со здоровьем.
Собравшиеся заявили, что 20 июня они сообщат о происходящем российскому лидеру. Коммунисты намерены выйти в этот день с пикетом на центральную площадь города и во время него дозвониться на прямую линию с Владимиром Путиным.
Следующее заседание назначено на 25 июня. Зампред Заксобрания области Айрат Гибатдинов сказал, что если и оно сорвется, члены КПРФ, в том числе и он, объявят голодовку.
Из-за конфликта местной гордумы с региональными властями мэра не могут выбрать с октября 2018-го. Причина - раскол внутри комиссии, которая состоит из представителей обладминистрации и депутатов гордумы от КПРФ.
Источник превью: Правда.ру
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