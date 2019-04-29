Столичные коммунисты выступили против принятия новых правил голосования на выборах в Мосгордуму

Акция под названием "Москве нужны честные выборы" прошла в понедельник у здания Московской городской думы. Протестующие требовали остановить внесение изменений в существующее законодательство. Поправки позволят осуществлять голосование через интернет.



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По мнению активистов, решение о введении электронного голосования негативно отразится на прозрачности выборного процесса. Они заявили, что ничего, кроме новых инструментов фальсификации результатов, принимаемый закон не несет.

Возмущение оппозиции вызывает и тот факт, что новая норма дает возможность для переноса дебатов и общественных обсуждений в интернет.

Собравшиеся подписали петицию, в которой выразили свое несогласие с предлагаемыми изменениями. Несмотря мнение на заявленных организаторами 150 человек, стоящих перед дверью парламента, депутаты приняли закон в первом чтении.

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