В Москве сократили время работы избирательных участков

Профильная комиссия Мосгордумы одобрила поправки в избирательный кодекс, сокращающее рабочее время избирательных участков на 2 часа.
В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, избирательные урны перестанут быть доступны для граждан в 20:00, а не в 22:00, как было установлено ранее.
Такое решение депутаты приняли в связи с тем, что в столице, одновременно с выбором городского парламента, пройдут довыборы и в государственную Думу. Для этой кампании волеизъявление изначально было запланировано до 8 вечера, поэтому время выбора просто синхронизировали.
Одновременно со сменой режима работы, депутаты также согласовали и изменения в избирательный кодекс, определяющие размеры кандидатских фондов. Сумма возросла и составляет теперь 35 против регламентированных до этого 25 миллионов рублей.
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