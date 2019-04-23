В 2019 году депутатов Мосгордумы могут выбрать через интернет

Столичные депутаты поддержали инициативу о проведении электронного голосования. Предложение уже прошло согласование в профильной комиссии Мосгордумы и направленно на рассмотрение в городской парламент. На федеральном уровне аналогичный законопроект принят Госдумой — пока только в первом чтении.
Электронные выборы, если и пройдут, то в формате эксперимента и в нескольких одномандатных округах столицы. Разработчики не стесняются и прямым текстом заявляют, что дистанционное электронное голосование позволит увеличить количество избирателей.
На скорейшем принятии нового закона настаивают не только члены комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению, согласовавшие законопроект, но и чиновники из Мосгоризбиркома.
Новый закон, как и любая правовая норма, вызывает и должна вызывать вопросы. Главный из них, как планируется защитить систему электронного голосования от фальсификаций.
Власть, выбранная ботами — не самая лучшая перспектива для гражданина. Общие фразы о соблюдении законности не убедительны.
Смущает и то, на сколько оперативно проходит согласования этот проект. Вчера его предложил Сергей Собянин, сегодня уже рекомендовала профильная комиссия, а Мосгоризбирком заявляет, что все получится только в том случае, если примут его (закон) до 9 июня.
Читайте также:
Двойные стандарты: юрист ФБК закрывает глаза на преступления своих сторонников
С роддомом не вышло: "Штаб Зюзино" начал борьбу за школу искусств
Истинные интересы депутатов округа Якиманка
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Президент Украинской академии политических наук рассказал о том, что предстоит сделать Владимиру Зеленскому, чтобы сдержать данные им обещания.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.