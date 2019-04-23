В 2019 году депутатов Мосгордумы могут выбрать через интернет

Столичные депутаты поддержали инициативу о проведении электронного голосования. Предложение уже прошло согласование в профильной комиссии Мосгордумы и направленно на рассмотрение в городской парламент. На федеральном уровне аналогичный законопроект принят Госдумой — пока только в первом чтении.



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Электронные выборы, если и пройдут, то в формате эксперимента и в нескольких одномандатных округах столицы. Разработчики не стесняются и прямым текстом заявляют, что дистанционное электронное голосование позволит увеличить количество избирателей.

На скорейшем принятии нового закона настаивают не только члены комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению, согласовавшие законопроект, но и чиновники из Мосгоризбиркома.

Новый закон, как и любая правовая норма, вызывает и должна вызывать вопросы. Главный из них, как планируется защитить систему электронного голосования от фальсификаций.

Власть, выбранная ботами — не самая лучшая перспектива для гражданина. Общие фразы о соблюдении законности не убедительны.

Смущает и то, на сколько оперативно проходит согласования этот проект. Вчера его предложил Сергей Собянин, сегодня уже рекомендовала профильная комиссия, а Мосгоризбирком заявляет, что все получится только в том случае, если примут его (закон) до 9 июня.

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