Праймериз оппозиции в 14 округе оказались праймериз КПРФ

Один из ключевых участников праймериз по 14 округу на выборах в Мосгордуму, представитель "Яблока" Денис Большаков снимет свою кандидатуру, если его не поддержит руководство партии, вне зависимости от исходов голосования. Об этом он завил в ходе дебатов с другими участниками предварительного гражданского голосования.
"Если [партия] не поддержат — я партийный человек — я подчинюсь партийной дисциплине, кандидатом не пойду и объясню это своим избирателям", — признался Денис Большаков.
Таким образом, праймериз в 14 округе теряют статус беспартийности и превращаются в предварительное голосование в рамках одной партии — КПРФ. Трое других кандидатов — Сергей Цукасов, Николай Александров и Ольга Кравчук — отвечают критериям коммунистов. Наличие кандидата от "Яблока" давало возможность назвать их "праймериз оппозиции", а не праймериз КПРФ. Признание Большакова вскрыло, что фактически голосование будет проходить в интересах коммунистов.
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