В Ульяновской области создадут специальный штаб для решения в ручном режиме вопросов жизнеобеспечения Димитровграда, где никак не могут избрать мэра. Соответствующее поручение дал глава региона Сергей Морозов.
Региональные власти готовы выделить городу дополнительные деньги, но только при условии, что все вопросы будут контролировать руководители области. Причиной называется несостоятельности местной власти.
Пресс-секретарь Морозова Тимофей Гончарук констатировал, что особое волнение вызывает предприятие, которое отвечает за содержание дорог. У него нет материалов для ямочного ремонта, ГСМ и средств на подготовку к зиме.
Избрать мэра в данном городе не могут с осени прошлого года. Схема такова: конкурсная комиссия отбирает кандидатов на этот пост, после этого победителя утверждает гордума.
В начале текущего года главой Димитровграда избрали Павла Архипова, однако Морозов через суд добился отмены этого решения.
Источник превью: сайт правительства Ульяновской области
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