В Димитровграде, где никак не могут избрать мэра, предлагают ввести "ручной режим" управления

В Ульяновской области создадут специальный штаб для решения в ручном режиме вопросов жизнеобеспечения Димитровграда, где никак не могут избрать мэра. Соответствующее поручение дал глава региона Сергей Морозов.



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Региональные власти готовы выделить городу дополнительные деньги, но только при условии, что все вопросы будут контролировать руководители области. Причиной называется несостоятельности местной власти.

Пресс-секретарь Морозова Тимофей Гончарук констатировал, что особое волнение вызывает предприятие, которое отвечает за содержание дорог. У него нет материалов для ямочного ремонта, ГСМ и средств на подготовку к зиме.

Избрать мэра в данном городе не могут с осени прошлого года. Схема такова: конкурсная комиссия отбирает кандидатов на этот пост, после этого победителя утверждает гордума.

В начале текущего года главой Димитровграда избрали Павла Архипова, однако Морозов через суд добился отмены этого решения.

Источник превью: сайт правительства Ульяновской области

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