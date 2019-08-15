МГИК отправит материалы по подделкам подписей в следственные органы

Мосгоризбирком направит в следственные органы все материалы по подделкам подписей, которые предоставили кандидаты в депутаты столичного парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что главной причиной для отказа в регистрации стало именно наличие большого количества недостоверных подписей.

Глава МГИК Валентин Горбунов сегодня заявил, что в последние годы к таким проступкам относились снисходительно, никто не осужден, но это "нужно прекращать". По его словам, все должны "получить по заслугам".

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в четверг сказал, что выборы депутатов Мосгордумы будут конкурентными. Они дадут возможность всем партиям-участникам представить своих кандидатов в МГД, а если кому-то не повезет, то это только воля избирателей, добавил он.

Напомним, на выборы в городской парламент зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ.

Источник фото: Правда.ру

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