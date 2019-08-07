Процедура сбора подписей в поддержку кандидатов устарела, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, как только закончится текущая избирательная кампания, комиссия будет настоятельно рекомендовать внести изменения в законодательство.
К такому выводу привело рассмотрение жалоб, которые связаны со сбором кандидатами подписей в свою поддержку и их проверкой. Механизм нужно серьезно пересматривать, уверена Памфилова.
От той процедуры, которая существует в настоящее время, страдают и избиратели, и кандидаты, и члены избиркомов, констатировала она и добавила, что, кроме того, с развитием технологий появляются новые возможности фальсификации.
Глава ЦИК отметила, что у комиссии уже есть предложения, сейчас она их оформляет и после выборов внесет на рассмотрение законодателей.
Источник фото: Правда.ру
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