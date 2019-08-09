Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что систему сбора подписей в поддержку кандидатов надо менять.
По его словам, с учетом перехода на цифровую экономику надо уходить от человеческого фактора. Гражданин может через личный кабинет на портале госуслуг отдать свой голос, а система ГАС-выборы обработает подписи и передаст списки по каждому кандидату в окружные избиркомы.
Кроме того, сказал Горбунов ТАСС, собирать подписи можно прямо в помещениях избирательных комиссий. Если человек находится на лечении, он может заполнить подписной лист в поддержку понравившегося ему кандидата, а заверит его главврач. В случае, когда избиратель по каким-либо причинам оказался в другом городе, подпись можно заверить у нотариуса.
Глава МГИК отметил, что если документ уже кем-то заверен, не надо проверять каждую подпись, и уйдут в прошлое проблемы с экспертизами почерковедов, подтверждением от миграционной службы.
Электронные паспорта также упростят сбор подписей, так как не будет сомнений, кто именно их поставил, заявил он.
Источник фото: Правда.ру
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