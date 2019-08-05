В Москве могут появиться новые правила сбора подписей для выборов

Мосгоризбирком и ЦИК обсудят рекомендации по изменению правил сбора подписей для участия в выборах в Москве. Поправки в закон могут внести уже в следующем году.

Как заявил председатель МГИК Валентин Горбунов, после осенних выборов комиссия проанализирует возникавшие спорные моменты. Есть рабочая группа по изменению избирательного законодательства, и там будут обсуждаться вопросы, касающиеся этой темы, сказал он РИА Новости.

Ранее стало известно, что в этом году при сборе подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы было выявлено очень много нарушений. В частности, были обнаружены подписи людей, которых уже нет в живых, и подписи несуществующих избирателей.

Горбунов отметил, что в будущем избиратели смогут оставить подпись с помощью портала госуслуг, это позволит избежать ошибок со стороны сборщиков.

Сейчас с помощью портала можно записаться на участок, куда граждане хотят прийти голосовать.

Источник фото: сайт "Единой России"

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