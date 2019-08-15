На митинге в Иркутске задержали представителей "Молодой гвардии"

Отделение КПРФ сегодня провело в Иркутске митинг "За честные выборы". Он был согласован с властями и открыл серию акций, основные из которых пройдут в субботу в Москве.

Участники митинга выразили солидарность с участниками акций протеста в столице и отметили, что на выборы в думу Иркутска не допустили около 100 независимых кандидатов.

В ходе мероприятия несколько молодых людей развернули плакаты против КПРФ и выкрикивали провокационные лозунги. Их увели сотрудники полиции.

Молодые люди сообщили "Интерфаксу", что они представители "Молодой гвардии" Единой России", но на мероприятие решили прийти как частные лица. Нескольких из них задержали.

Ранее в четверг иркутский комитет КПРФ сообщил, что из "осведомленных источников" поступила информация о том, что молодежное крыло "Единой России" готовит провокацию на митинге, который состоится 15 августа.

На сайте комитета говорится, что в правоохранительные органы были направлены сведения "о возможных беспорядках, которые могут быть спровоцированы партией власти".

Источник фото: сайт Иркутского обкома КПРФ

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