ВЦИОМ: россияне поддерживают действия властей при незаконных митингах

69% россиян и 61% москвичей поддерживают действия властей при несанкционированных митингах. Такие данные приводит ВЦИОМ после проведенного соцопроса.

Противоположного мнения придерживаются 23% и 26% соответственно.

Исследование было проведено после акций протеста против отказа в регистрации ряду кандидатов в депутаты столичного парламента.

Оно продемонстрировало, что каждый второй москвич (54%) согласен с решением городской избирательной комиссии отказать в регистрации кандидатам, у которых выявили нарушения. Противоположную точку зрения высказали 29% респондентов.

О несогласованном митинге, который прошел в центре столицы 27 июля, известно абсолютному большинству москвичей (83%), среди россиян этот показатель - 59%.

Отметим, опрос, проведенный фондом "Петербургская политика", показал, что число москвичей, которые знают об акциях протеста, сильно возросло - с 58,5% до 79,8%. Тех, кто услышал об этом впервые, стало меньше на 16,3%.

Источник фото: Правда.ру

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