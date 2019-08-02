Опрос: 59% москвичей планируют пойти на выборы в столичный парламент

Число москвичей, которые намерены принять участие в выборах депутатов столичного парламента, за неделю возросло с 58,8% до 59,3%. Такие данные приводит фонд "Петербургская политика" после проведенного соцопроса.

Не собираются голосовать 31,6% - на 0,6% больше, чем неделю назад. Больше людей стали точно знать, кого поддержат на выборах, их число увеличилось с 23,8% до 24%. Количество тех, кто еще не решил, кому отдать голос, уменьшилось с 67,5% до 64,5%.

О предстоящем голосовании знают 86,1% участников исследования, неделе ранее их было 78,9%. Значительно меньше стало тех, кто услышал об этом впервые, - 11,2% (было 19%).

Эксперты отмечают, что сильно возросло число москвичей, которые знают об акциях протеста кандидатов из-за отказа в регистрации, - с 58,5% до 79,8%. Тех, кто услышал об этом впервые, стало меньше на 16,3%.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября. На них впервые будет проведен эксперимент по электронному голосованию, в котором примут участие жители трех округов.

Источник фото: Правда.ру

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