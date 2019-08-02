Опрос: почти 30% москвичей не одобряют митинг 27 июля

Почти 30% жителей столицы не одобряют действия участников несогласованного митинга, который прошел 27 июля в центре Москвы и закончился массовыми задержаниями. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами фонда "Петербургская политика".

По словам социологов, большинство респондентов не поддерживают подобные акции. При этом чаще других так отвечают те, кто решил принять участие в выборах в Мосгордуму.

Каждый пятый опрошенный поддерживает митинги, но не готов в них участвовать. На акции оппозиции согласны выходить только 11% москвичей.

Почти 30% респондентов "определенно не одобряют" митинг 27 июля. Среди тех, кто собирается голосовать на сентябрьских выборах, так ответили 41%. Одобряют проведение протестной акции 14% жителей столицы, еще 11% - "скорее одобряют".

Большая часть участников опроса (20%) винят в задержаниях самих митингующих. Еще 12% считают, что виноваты организаторы акции. Чиновников столичной мэрии, не согласовавших митинг, винят 10,5% респондентов. Столько же опрошенных возлагают вину на сотрудников полиции.