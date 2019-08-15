Иркутский комитет КПРФ сообщил, что из "осведомленных источников" поступила информация о том, что молодежное крыло "Единой России" готовит провокацию на митинге, который состоится 15 августа у стадиона "Труд".
На сайте комитета сообщается, что для избежания нарушений правопорядка в правоохранительные органы направлены сведения "о возможных беспорядках, которые могут быть спровоцированы партией власти".
Извещение о проведении митинга было направлено в установленные законом сроки, он состоится в обозначенном законом месте, отметили в КПРФ. В партии напомнили, что оно подается не для того, чтобы акцию разрешили или не разрешили, а чтобы все властные структуры, причастные к проведению массовых мероприятий, взяли ее на особый контроль.
В заявлении отмечается, что "по странному стечению обстоятельств" в день проведения митинга в Иркутске находится секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. "Вся ответственность за возможные провокации и столкновения, которые, не дай бог, произойдут на митинге, организованном КПРФ против произвола "Единой России", лягут на него, подчеркнули коммунисты.
Источник фото: Правда.ру
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