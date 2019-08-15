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Источник Правда.Ру

Обязанности главы Барнаула будет исполнять первый заммэра

Политика » Власть print

Исполнение полномочий главы Барнаула возложено на первого заместителя главы администрации города Вячеслава Франка.

Как сообщается на официальном сайте мэрии, такое решение сегодня приняли депутаты гордумы, поддержав предложение губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Голосование проводилось путем опроса. В нем приняли участие представители всех фракций, всего проголосовали 34 депутата: 32 - "за", 2 - воздержались. Решение вступает в силу с момента принятия.

Ранее в четверг стало известно, что глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. По его словам, решение принято обдуманно, "не вчера родилось". Оно обсуждалось с губернатором.

"В ближайшее время я намерен отдохнуть. Есть силы, желание, энергия трудиться и дальше на благо Алтайского края и Барнаула", - сказал Дугин, который стоял во главе города четыре года.

Источник фото: Правда.ру

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Темы мэр барнаул отставка алтайский край
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