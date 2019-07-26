За кресло главы Республики Алтай будут бороться пять человек

В Республике Алтай закончили принимать подписи от кандидатов на пост главы региона. Из восьми претендентов собрать их удалось только пяти.

Претендентам надо было собрать более 80 подписей депутатов и глав в свою поддержку и сдать до 24 июля. Сделать это удалось Виктору Ромашкину (КПРФ), Дмитрию Софронову (ЛДПР), Олегу Хорохордину ("Единая Россия"), Леониду Ефимову от "Справедливой России" и Александру Чеконову от партии "Зеленые".

Таким образом, в выборах главы региона будут участвовать пять кандидатов.

Напомним, в марте текущего года Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Алтай Александра Бердникова, который управлял регионом почти 13 лет. На его место был назначен Хорохордин, который до этого был председателем Совета НП "ГЛОНАСС".

Хорохордин, хоть и выдвигается от партии власти, является беспартийным.

Источник фото: сайт "Единой России"

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