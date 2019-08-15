Глава Барнаула ушел в отставку

Глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку по собственному желанию.

По его словам, которые приводит сайт администрации города, решение принято обдуманно, "оно не вчера родилось". Оно обсуждалось с губернатором Виктором Томенко, который поставил задачи перед городом. Дугин выразил уверенность, что они будут выполнены.

"В ближайшее время я намерен отдохнуть. Есть силы, желание, энергия трудиться и дальше на благо Алтайского края и города Барнаула", - сказал он.

Заявление об отставке зарегистрировано в гордуме.

Сегодня Томенко предложит депутатам назначить заместителя мэра Вячеслава Франка и. о. главы города. Если они согласятся, он будет исполнять обязанности, пока дума не проведет выборы мэра.

Дугин стоял во главе администрации города с декабря 2015 года.

Источник фото: сайт мэрии Барнаула

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