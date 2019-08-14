Главной причиной отказа в регистрации практически для всех кандидатов в депутаты Мосгордумы стало наличие недостоверных подписей. Об этом сегодня заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.
Кроме этого, по его словам, было еще два основных повода - отсутствие данных об обязательствах имущественного характера и преимущество должностного положения.
Булаев добавил, что Центризбирком проводил повторную проверку выводов, к которым пришли в горизбиркоме при анализе поступивших жалоб.
Напомним, ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что ведомство привлекло серьезную группу экспертов к перепроверке подписей, предоставленных незарегистрированными кандидатами в депутаты столичного парламента.
В нее входят не только представители МВД, но и, в частности, сотрудники Федерального межведомственного координационно-методического совета по проблемам экспертных исследований.
Источник фото: Правда.ру
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