Памфилова положительно оценила ход избирательной кампании-2019

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что избирательная кампания на данном этапе проходит лучше, чем в прошлом году.

Она подчеркнула, что речь идет именно о данном этапе. "Не хочу прогнозировать, посмотрим, как будет дальше", - сказала председатель Центризбиркома.

Говоря о выборах депутатов столичного парламента, она отметила, что незарегистрированным кандидатам целесообразнее обращаться с исками в суд, а не в ЦИК.

Памфилова также заявила, что в процессе рассмотрения жалоб выявляется некомпетентность в работе окружных избиркомов. По ее словам, если бы они эффективно отработали, то, возможно, кандидаты могли бы исправить какие-то вещи.

Она добавила, что по итогам кампании будет серьезное разбирательство.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Зарегистрированы 233 кандидата, 57 получили отказ, в том числе 39 самовыдвиженцев.

Источник фото: Правда.ру

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