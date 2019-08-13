Памфилова: оснований для переноса выборов в Москве "практически нет"

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала предложения отменить выборы в Мосгордуму и перенести их на конец осени.

По ее словам, для такого решения существует одна причина - какие-либо нарушения при объявлении выборов, но таких нет.

Отменить итоги голосования возможно, если в пользу этого будет достаточное количество аргументов. А для отмены выборов должно произойти нечто "сверхэкстраординарное", сказала Памфилова и добавила, что оснований для такого решения "практически нет".

Председатель МГД Алексей Шапошников ранее заявил, что выборы могут быть отменены или перенесены только в исключительных случаях, например если в РФ объявят военное положение. Сроки их проведения определены федеральным законодательством, и столичный парламент не имеет права их отменить.

В ЦИК в свою очередь сказали, что кампания по выборам в МГД может быть прекращена только в судебном порядке.

Источник фото: Правда.ру

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