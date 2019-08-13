Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала предложения отменить выборы в Мосгордуму и перенести их на конец осени.
По ее словам, для такого решения существует одна причина - какие-либо нарушения при объявлении выборов, но таких нет.
Отменить итоги голосования возможно, если в пользу этого будет достаточное количество аргументов. А для отмены выборов должно произойти нечто "сверхэкстраординарное", сказала Памфилова и добавила, что оснований для такого решения "практически нет".
Председатель МГД Алексей Шапошников ранее заявил, что выборы могут быть отменены или перенесены только в исключительных случаях, например если в РФ объявят военное положение. Сроки их проведения определены федеральным законодательством, и столичный парламент не имеет права их отменить.
В ЦИК в свою очередь сказали, что кампания по выборам в МГД может быть прекращена только в судебном порядке.
Источник фото: Правда.ру
Читайте также:
Памфилова: ЦИК сделал все для кандидатов в Мосгордуму
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.