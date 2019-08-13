Арефьев: людей вынуждают бороться за свои права физическими методами

В нашей стране власти могут делать с людьми все что угодно, а граждане не имеют права делать ничего в свою защиту, заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев, комментируя протестные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

По его словам, согласно Конституции россияне могут выражать свой протест на улицах. "Но у нас о Конституцию действующий режим фактически вытер ноги", и ее нарушение происходит повсеместно, особенно когда это касается митингов, сказал парламентарий Regions.ru.

Он добавил, что правоохранители позволяют себе все при защите режима, но люди не будут бесконечно страдать от насилия. Митинги, по мнению Арефьева, организуются не потому, что народ очень этого хочет, а потому, что все время падает уровень жизни, становится больше безработных, кандидатов не допускают до выборов.

"Власти сами вынуждают бороться за свои права уже физическими методами", - заявил депутат и отметил, что любой режим всегда виноват, если недоволен народ.

Источник фото: сайт КПРФ

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