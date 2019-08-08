США используют YouTube для попыток устроить госпереворот в России

Блогеры уличили американский видеохостинг YouTube в политической цензуре из-за однобокого освещения массовых беспорядков на незаконных митингах в Москве. С помощью хостинга на Западе далеко не первый раз вмешиваются во внутренние дела России.

В прошедшую субботу, 3 августа, блогер Алексей Навальный организовал массовые беспорядки в столице. Для этого он со своими сторонниками использовал различные медиаресурсы, в том числе Youtube.

Однако реклама не сработала должным образом: в более чем десятимиллионной Москве на улицу вышло всего порядка 1500 человек. Малочисленность собравшихся, тем не менее, была компенсирована их агрессивностью. Полиция задержала более 600 человек. У многих было обнаружено при себе оружие: травматические пистолеты, ножи, молотки, газовые баллончики.

Лозунгами «мирной прогулки» стали требования допустить некоторых членов команды Навального до выборов в обход закона. Стоит отметить, что общественности т.н. ФБК известен преимущественно за счёт Youtube. Американский видеохостинг оказывает поддержку Навальному, Соболь, Жданову и другим организаторам незаконных акций.

Многочисленные очевидцы несанкционированных митингов свидетельствуют о координации провокаторов извне. В частности, Youtube, принадлежащий Google, позволяет вести прямые трансляции с несанкционированных митингов только единомышленникам Навального. Например, журналисты Илиас Меркури и Леся Рябцева были заблокированы хостингом 3 августа ещё до начала трансляции.

Ранее в сентябре 2018 года YouTube под видом рекламы показывал пользователям агитационные ролики Навального. В них блогер призывал выходить на незаконную акцию 9 сентября. Напомним, что на этот день ЦИК назначил проведение Единого дня голосования. Таким образом, Навальный нарушил запрет о недопустимости агитации в день голосования и за сутки до него.

Американский видеохостинг удалил незаконную рекламу Навального только после обращения прокуратуры. Действия Youtube были расценены как иностранное вмешательство в выборы.

Однако руководство американской компании не извлекло уроки из той истории: в 2019 году видеохостинг опять позволяет вести трансляции с незаконных акций и продвигает их в категорию «рекомендованное» даже детям.

Из доклада профессора МГУ Андрея Манойло известно, что США неоднократно вмешивались в российские выборы. В 1996 году американские политтехнологи открыто работали в предвыборном штабе Бориса Ельцина, придумав ему лозунг «голосуй или проиграешь».

С 2008 года политтехнологи США работают на выборах в РФ уже неофициально, помогая так называемой несистемной оппозиции организовать цветную революцию. Для этого на территории России была создана разветвлённая сеть НКО. Членов таких организаций координируют как раз через соцсети и Youtube в их числе.

Манойло утверждает, что параллельно велась дискредитация российского политического и бизнес сообществ. Извне на них давили санкциями, изнутри публикациями псевдорасследований, в том числе роликами Навального на Youtube.

Американский видеохостинг помогал спецслужбам США организовывать цветные революции в Африке. В России же в силу непопулярности Twitter и Facebook на направление Youtube был сделан особый упор.

В 2017 году американским видеохостингом пользовались 63% россиян. На сегодняшний день Youtube одна из самых популярных площадок у российской молодёжи. Третья часть от общего числа потребителей русскоязычного сегмента этой соцсети находится в возрастной группе от 12 до 35 лет.

В свою очередь, именно молодёжь являлась движущей силой цветных революций по методичкам спецслужб США. Поэтому неудивительно, что именно через Youtube Вашингтон вмешивается во внутренние дела России. Администраторы соцсети продвигают «нужных» блогеров и блокируют «неугодных», рекламируют незаконные митинги, распространяют призывы к массовым беспорядкам. На выявленные факты цензуры должны обратить внимание правоохранительные органы, ведь Youtube превратился в ангажированную платформу по воле вполне определённых заказчиков.