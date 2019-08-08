Сенаторы подготовят законопроект о местах, где можно митинговать

Сенаторы подготовят законопроект о местах для проведения митингов. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

В документе будет четко указано, где можно проводить массовые акции, а где нельзя. Такое решение принято, чтобы "исключить всякий субъективизм", указал он.

Закон обяжет власти регионов и органы местного самоуправления определять специальные места для акций.

Ранее в четверг принять такой закон предложила сенатор Людмила Бокова. По ее словам, это поможет не нарушать права участников мирных акций, а также других граждан, которые просто вышли на улицу по своим делам.

Накануне Климов заявил, что СФ выявил признаки иностранного вмешательства в несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. Это, отметил он, подтверждают, в частности, сюжеты "ведущих англоязычных и прозападных СМИ".

Источник фото: сайт Совета Федерации

Читайте также:

Сенатор Климов: митинг в Москве прошел не без влияния из-за рубежа