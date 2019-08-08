Сенатор Людмила Бокова предлагает разработать законопроект о четком определении мест, где можно проводить митинги и политические акции.
По ее словам, это поможет не нарушать права участников мирных акций, а также других граждан, которые просто вышли на улицу по своим делам.
Член СФ выступила также за внесение других изменений в законодательство, в частности, предложила распространить механизмы парламентского расследования на ситуацию вмешательства зарубежных государств во внутренние дела нашей страны.
В свою очередь член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин заявил, что нужно законодательно уточнить меры наказания за участие в несанкционированных митингах. Он добавил, что надо изучить законодательство других стран, в которых за нападения на полицейских протестующему грозит "конкретный срок".
В России за это наказывают мягче, заключил член ОП.
Источник фото: сайт "Единой России"
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