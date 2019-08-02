Член Совфеда Андрей Климов считает, что несанкционированный митинг 27 июля в Москве прошел не без иностранного вмешательства.
Какие именно организации в этом участвовали, он пообещал рассказать позже, после полноценного разбирательства. По словам сенатора, еще до проведения акции было известно, что за границей готовятся кадры и что будут использованы выборы в Мосгордуму.
Климов заявил ТАСС, что вмешательство подтверждают, например, новостные сюжеты "ведущих англоязычных и прозападных СМИ". Главной целью, добавил он, было раздуть скандал. Значительный интерес к этой теме проявили зарубежные спонсоры, констатировал член СФ.
У сенатора есть информация об участии в акции иностранных граждан, но она требует подтверждения. Он указал, что не все участники действовали по чьей-то указке, но "их вели, подзадоривали, на этом спекулировали в интересах иностранных организаций и даже государств".
Источник фото: сайт "Единой России"
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