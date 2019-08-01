Геннадий Зюганов призвал молодежь не поддаваться на призывы к участию в несанкционированных акциях.
Митинги, прошедшие в Москве, он назвал "оскалом оранжевой проказы", которая является главной бедой последних 30 лет. На форуме "Территория смыслов" лидер КПРФ посоветовал его участникам формировать народно-патриотическое движение, сплачиваться вокруг сил, которые действительно любят Россию.
Он отметил, что оранжевая проказа уже поразила Грузию, Украину, Прибалтику и ряд других государств. Политик добавил, что власти, которая "не желает вести нормальный диалог", нужно делать выводы.
Лидер коммунистов дал высокую оценку форуму, в котором принимает участие не первый раз. По его словам, на мероприятии нет наглости и агрессивности, а есть желание разобраться в проблемах и попробовать найти способы их решения.
Источник фото: сайт КПРФ
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