Жириновский: в Москве нужно было провести праймериз

Чтобы избежать слишком длинных бюллетеней с именами кандидатов на выборах, необходимо проводить праймериз, заявил Владимир Жириновский.

По словам лидера ЛДПР, которые приводит сайт партии, не должно быть преград для выдвижения кандидатов, в противном случае нарушается 32-я статья Конституции, которая гласит, что граждане имеют полное право избирать и быть избранными.

Политик отметил, что если бы на выборах в Мосгордуму провели заранее праймериз, например, зимой, то можно было определить, за кого будут голосовать жители столицы, а за кого нет, и кандидаты увидели бы, кого реально поддерживают люди.

Тот, у кого поддержка избирателей окажется совсем слабой, сам не пойдет на выборы, "ему стыдно станет", добавил Жириновский. Тогда к единому дня голосования осталось бы всего 2-3 человека на место в парламенте, заключил он.

Источник фото: сайт ЛДПР

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