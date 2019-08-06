ЛДПР против несанкционированных митингов, заявил сегодня лидер партии Владимир Жириновский на встрече с жителями Таганского района Москвы.
По его словам, которые приводит официальный сайт политической силы, незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы, устраивающие незаконные акции протеста, "называют себя оппозицией". Политик констатировал, что ЛДПР выдвинула 1500 кандидатов на региональных выборах, из них 700 не зарегистрировали, в том числе это касается двух кандидатов в губернаторы.
"Мы самая настоящая оппозиция! Но мы не устраиваем бучу, потому что не хотим разрушения государства", ‒ сказал парламентарий.
Он добавил, что депутаты столичного парламента должны хорошо знать проблемы горожан, общаться с избирателями, защищать их права.
Жириновский отметил, что кандидатам зачастую советуют проявить себя, а потом уже обещают подумать, голосовать ли за них. Однако, заявил он, сначала человека надо избрать, чтобы у него была возможность помогать людям.
Источник фото: сайт ЛДПР
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