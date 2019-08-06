17 августа КПРФ проведет в столице акцию в связи с выборами в Мосгордуму. Она согласована с властями города.
На официальном портале партии сообщается, что акция "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!" начнется в полдень на площади Революции.
Между тем, первый секретарь городского отделения КПРФ Валерий Рашкин заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что она состоится на проспекте академика Сахарова. По его словам, изначально коммунисты планировали проведение акции на площади Революции, но им было отказано.
Рашкин сказал, что КПРФ приглашает на мероприятие все политические силы. Он добавил, что партия будет добиваться отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Сейчас готовится заявление кандидатов-коммунистов из всех 45 избирательных округов столицы.
Завтра его вручат главе ЦИК Элле Памфиловой. В этот же день состоится встреча избирателей с кандидатами от КПРФ на выборах в московский парламент.
Источник фото: Правда.ру
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