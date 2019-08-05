КПРФ выступила за отставку главы Мосгоризбиркома

Кандидаты в депутаты столичного парламента от КПРФ требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

В их заявлении утверждается, что комиссию сформировали с конфликтом интересов, так как в нее входят чиновники из мэрии.

Кандидаты также заявили, что намерены добиваться прекращения политического преследования задержанных на акциях протеста 27 июля и 3 августа, пишет Znak.com. Кроме того, отмечают они, надо пересчитать подписи, и сделать это должен новый состав МГИК.

"Заявление 45" (по числу кандидатов в депутаты Мосгордумы) будет передано главе Центризбиркома Элле Памфиловой и мэру столицы Сергею Собянину.

Напомним, Горбунов ранее заявил, что не планирует уходить в отставку. "Если хирург хорошо оперирует - почему он должен уходить?", - отметил он и добавил, что его на данный пост рекомендовал ЦИК.

Источник фото: Правда.ру

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