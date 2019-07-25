Зюганов: любая протестная акция должна быть в рамках закона

Любая протестная акция должна быть организована в рамках закона. Об этом представителям СМИ сегодня заявил Геннадий Зюганов, комментируя ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму.

По его словам, если заниматься хулиганством и нарушением закона, то это скорее способ попасть за решетку, чем быть зарегистрированным. Лидер КПРФ констатировал, что всегда есть способы защищать свои интересы законно.

Он добавил, что надо подавать заявку и проводить митинг, который будет разрешен и на котором будет обеспечена безопасность. Попытки идти штурмом ничем хорошим не заканчиваются, отметил политик.

Он также сообщил, что КПРФ выдвинула своих представителей на выборы депутатов Мосгордумы почти во всех округах. Их средний возраст - 35-37 лет, они представляют все категории и профессии, заключил лидер партии.

Источник фото: сайт КПРФ

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