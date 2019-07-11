Зюганов: без изменения порочной системы ситуация в РФ будет ухудшаться

Россия постоянно теряет огромную часть жизненных сил, заявил Геннадий Зюганов. Из-за этого не может быть никакого развития, добавил он.



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На своей странице в одной из соцсетей лидер КПРФ написал, что фактически наша страна платит дань Западу, а новыми "баскаками" являются олигархи и либералы в системе госвласти. "Без изменения этой порочной системы реальная ситуация в России будет только ухудшаться", - заявил он.

Политик добавил, что либеральный пылесос продолжает высасывать из России финансовую кровь. Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором с начала текущего года вырос почти в 2,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $27,3 млрд. Такие сведения привел Зюганов, ссылаясь на данные Центробанка.

Ранее он заявлял, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс. По словам лидера КПРФ, у РФ нет шанса ни на какое развитие, пока население по уши в долгах, а у половины семей денег хватает только на одежду и еду.

Источник превью: сайт КПРФ

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