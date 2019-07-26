Фёдоров: Несанкционированные митинги надо разгонять по-западному жёстко

27 июля несостоявшиеся кандидаты Навального планируют провести несанкционированную акцию протеста под названием "Допускай!". Мэрия, у стен которой будет проходить мероприятие, уведомления о согласовании не получала. Стало быть, организаторы и участники демонстрации напрямую нарушат законы РФ. Подобные действия можно расценивать как вмешательство в работу избирательных комиссий, что карается по статье 141 УК РФ.

Также интересен тот факт, что решение об отказе в регистрации на выборы в МГД принято на основании большого количества недействительных избирательных документов. Например, у Соболь, Гудкова и Яшина обнаружены фиктивные подписные листы и прямые доказательства фальсификации подписей избирателей.

Также занятно, что в столь любимых Навальным и его сторонниками "демократических" западных странах для разгона демонстрантов используются самые жесткие средства — от полицейских дубинок и резиновых пуль до водометов и слезоточивого газа. Власти России к протестующим подходят гораздо гуманнее — зачастую даже не задерживают демонстрантов, откровенно провоцирующих сотрудников правоохранительных органов.

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что подобное отношение расхолаживает организаторов акций, и потворство митингующим необходимо прекращать. Федоров подчеркивает, что, когда митингующие нарушают свободы и права других граждан, сотрудники полиции имеют полное право применять жесткие, но адекватные меры для успокоения разбушевавшейся толпы. Также депутат заметил, что участники несанкционированных митингов уже являются преступниками — по факту участия в нелегальных мероприятиях.

Политтехнолог Дмитрий Гусев заявил, что людей, в принципе, необходимо заставлять выполнять закон. "Нарушил закон — получил!" — резюмировал Гусев.

В целом эксперты схожи во мнениях. Если сейчас не предпринять ответных мер к устроителям несанкционированных митингов, то ситуация в стране рискует накалиться. Этого нельзя допустить.

Фото превью: x-true.info