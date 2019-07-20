Около 12 тыс. человек пришли на митинг в связи с выборами в Мосгордуму

Порядка 12 тысяч человек принимают участие в митинге, который проходит в центре Москвы. Акция связана с предстоящими выборами в Мосгордуму. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

"В центре столицы на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями города Москвы митинг. В мероприятии принимают участие порядка 12 тыс. человек", - отмечают в полиции.

Организаторы митинга уже обвинили сотрудников полиции в том, что они задерживают проход людей на мероприятия. Как пояснили в МВД, это информация не соответствует действительности. Поскольку митинг был согласован с властями города, то вход на территорию осуществлялся через рамки металлоискателей. Полицейские досматривают граждан и затем пропускают их на место проведения акции.

В свою очередь, по данным сервиса "Белый счетчик", на акцию протеста пришли более 21 тысячи человек.

Напомним, поводом для проведения акции стал отказ ряду кандидатов от оппозиции в участии в выборах в Мосгордуму. Сегодняшний митинг стал одним из самых массовых за последнее время.