Порядка 12 тысяч человек принимают участие в митинге, который проходит в центре Москвы. Акция связана с предстоящими выборами в Мосгордуму. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.
"В центре столицы на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями города Москвы митинг. В мероприятии принимают участие порядка 12 тыс. человек", - отмечают в полиции.
Организаторы митинга уже обвинили сотрудников полиции в том, что они задерживают проход людей на мероприятия. Как пояснили в МВД, это информация не соответствует действительности. Поскольку митинг был согласован с властями города, то вход на территорию осуществлялся через рамки металлоискателей. Полицейские досматривают граждан и затем пропускают их на место проведения акции.
В свою очередь, по данным сервиса "Белый счетчик", на акцию протеста пришли более 21 тысячи человек.
Напомним, поводом для проведения акции стал отказ ряду кандидатов от оппозиции в участии в выборах в Мосгордуму. Сегодняшний митинг стал одним из самых массовых за последнее время.
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