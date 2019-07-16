"ЕР" готова обсудить возвращение конфискации имущества за коррупцию

"Единая Россия" готова обсудить предложение главы СК РФ Александра Бастрыкина о возвращении конфискации имущества коррупционеров. Об этом сегодня заявил представителям СМИ лидер фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Он отметил, что эта мера в нашей стране применяется и сейчас, но инициативу все равно надо обсуждать, чтобы сделать борьбу с коррупцией более эффективной.

Вместе с тем Неверов добавил, что нельзя допустить введения санкций раньше полного доказательства вины. Конфискация не должна проводиться без суда и следствия, заключил он.

Ранее Бастрыкин в интервью "Известиям" высказал предложение о конфискации имущества коррупционеров и предоставления доступа к банковской тайне на стадии доследственных проверок.

Эту инициативу прокомментировал также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, пока по данным вопросам какой-либо четкой позиции нет, необходима экспертная проработка.

Источник фото: Правда.ру

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